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Собянин: Более 3,4 тыс. некоммерческих проектов получили поддержку Москвы

11:05
  • пятница
  • 20 сентября 2024

В этом году гранты получило рекордное число НКО

262 проекта НКО победили в ежегодном грантовом конкурсе столицы. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, гранты города помогают НКО в реализации социально значимых проектов.

Сергей Собянин отметил, что в этом году гранты получило рекордное число НКО. Более 3,4 тысячи некоммерческих проектов получили поддержку города.

"Больше всего их в номинации "Молодёжь Москвы": 62 проекта. Вторая по популярности — "Наше наследие": в ней выиграли 55 патриотических инициатив. На третьем месте "ЗОЖ и спорт" — 37 победителей. Всего участники могли выбрать из 12 номинаций, охватывающих самые разные направления работы", - говорится в сообщении.

Ранее Собянин рассказал о реализации нацпроекта "Производительность труда" в Москве. План города по привлечению столичных компаний в нацпроект до 2024 года выполнен. Участниками стали почти 420 компаний.

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