ВСУ ударили беспилотниками по Энергодару

Пострадавших нет

Вооруженные силы Украины атаковали при помощи беспиотников город-спутник Запорожской АЭС Энергодар.

Один удар пришелся по гражданской инфраструктуре на проспекте Строителей, сообщили в администрации города. Второй беспилотник сбили в воздухе.

Пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется. Запорожская АЭС работает штатно.

Энергодар регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В частности, во вторник город остался без электричества, водоснабжения и связи.

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