ВСУ ударили беспилотниками по Энергодару

Пострадавших нет
Вооруженные силы Украины атаковали при помощи беспиотников город-спутник Запорожской АЭС Энергодар.
Один удар пришелся по гражданской инфраструктуре на проспекте Строителей, сообщили в администрации города. Второй беспилотник сбили в воздухе.
Пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется. Запорожская АЭС работает штатно.
Энергодар регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В частности, во вторник город остался без электричества, водоснабжения и связи.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram