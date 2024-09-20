СГМУ им. Разумовского готовит специалистов по всем направлениям современной медицины

Здесь учат, опираясь на традиции

Уникальные исследования, передовые методы диагностики и лечения заболеваний. Саратовский государственный медицинский университет имени Разумовского входит в десятку лучших профильных вузов страны. Там обучаются более восьми с половиной тысяч студентов и аспирантов из России и 50 иностранных государств. Университет готовит специалистов по всем направлениям современной медицины. Его выпускники возглавляют ведущие учреждения здравоохранения.

Врачами становятся только по призванию, поэтому в аудиториях нет свободных мест. Саратовский государственный медицинский университет - один из ведущих профильных вузов России.

"Всё, что сейчас умею, вся моя профессия, она у меня от Медицинского университета. Сейчас я продолжаю практиковать. Я также врач-педиатр. Я стараюсь совмещать и организацию здравоохранения, и учебную работу", - рассказала Татьяна Быкова, заместитель главного врача по медицинской части Петровской районной больницы, выпускница СГМУ им. В. И. Разумовского.

В СГМУ открыты направления будущего: "Биотехнология", "Биоинформатика и биоинженерия", "Биотехнология продуктов функционального, лечебного и профилактического питания".

Здесь учат, опираясь на традиции. В симуляционном центре университета студенты могут отработать самые сложные ситуации, которые могут произойти в будущей практике: как накладывать швы, принимать роды и проводить реанимацию пациента в машине скорой. Выпускники становятся лучшими в своём профиле и возглавляют ведущие медучреждения страны. Как Дмитрий Морозов – Институт Вельтищева в Москве.

"Наши профессора, нашей школы – они достойнейшие. Пройдя сейчас уже профессиональную жизнь и дойдя до определённых вершин. И я думаю: как это так мне повезло с учителями", - отметил Дмитрий Морозов.

На базе районных школ существует программа ранней профориентации "Медицинские классы СГМУ". Университет - участник государственной программы поддержки университетов "Приоритет 2030", направленной на достижение национальных целей России. Диплом Саратовского меда всегда был и остаётся знаком качества в профессии.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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