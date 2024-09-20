В Новой Москве завершили строительство газопровода высокого давления

Работы велись с 2021 года

В Новой Москве завершилось строительство газопровода высокого давления. Его проложили в Троицком округе на территории районов Вороново и Краснопахорский. Потребителей отключать не пришлось. А чтобы сохранить природный ландшафт, специалисты применяли закрытый метод горизонтально бурения.

Общая протяженность более 46 км. В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили строительство газопровода высокого давления в Троицком административном округе. Его проложили на территории районов Вороново и Краснопахорский.

"В этом году мы завершили строительство газопровода, 5 км мы в этом году проложили. Уже более половины 46 км врезано в действующую сеть. Половина и даже больше газорегуляторных пунктов уже в сети под газом", - сообщил Александр Чистов, заместитель генерального директора по капитальному строительству АО "МОСГАЗ".

Работы велись с 2021 года преимущественно открытым способом, для строительства использовали отечественные материалы. Там, где располагались дороги, водоемы и леса, применяли закрытый метод горизонтально направленного бурения – тем самым строителям удалось сохранить природный ландшафт и не только.

"Закрытым это способом почему называется? Потому что есть дорога, которую не хотелось бы перекапывать, заново восстанавливать, доставлять неудобство жителям. Поэтому с одной стороны дороги один котлован, с другой стороны дороги - другой котлован. Под дорогой прошли закрытым способом и все, жители даже не заметили этого", - рассказал Александр Чистов.

Инженерное сооружение оснастили 118 запорными устройствами, они обеспечат высокий уровень безопасности и контроля, так что в случае необходимости специалисты смогут всего лишь за несколько минут перекрыть подачу топлива.

"Все сварные соединения в количестве 100% подвергаются неразрушающему контролю. Причем, стоит отметить очень важный момент, что это не выборочный неразрушающий контроль, а именно комплексный. То есть мы контролируем тремя методами - это визуально-измерительный, ультразвуковой и рентгеновский, что в совокупности позволяет нам гарантировать безопасную эксплуатацию каждого сварного соединения", - пояснил Дмитрий Платонов, начальник лаборатории Управления технического надзора.

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отмечают, что новая сеть газопровода должна прослужить городу и его жителям более 40 лет.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram