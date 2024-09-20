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В Новой Москве завершили строительство газопровода высокого давления

15:07
  • пятница
  • 20 сентября 2024

Работы велись с 2021 года

В Новой Москве завершилось строительство газопровода высокого давления. Его проложили в Троицком округе на территории районов Вороново и Краснопахорский. Потребителей отключать не пришлось. А чтобы сохранить природный ландшафт, специалисты применяли закрытый метод горизонтально бурения.

Общая протяженность более 46 км. В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили строительство газопровода высокого давления в Троицком административном округе. Его проложили на территории районов Вороново и Краснопахорский.

"В этом году мы завершили строительство газопровода, 5 км мы в этом году проложили. Уже более половины 46 км врезано в действующую сеть. Половина и даже больше газорегуляторных пунктов уже в сети под газом", - сообщил Александр Чистов, заместитель генерального директора по капитальному строительству АО "МОСГАЗ".

Работы велись с 2021 года преимущественно открытым способом, для строительства использовали отечественные материалы. Там, где располагались дороги, водоемы и леса, применяли закрытый метод горизонтально направленного бурения – тем самым строителям удалось сохранить природный ландшафт и не только.

"Закрытым это способом почему называется? Потому что есть дорога, которую не хотелось бы перекапывать, заново восстанавливать, доставлять неудобство жителям. Поэтому с одной стороны дороги один котлован, с другой стороны дороги - другой котлован. Под дорогой прошли закрытым способом и все, жители даже не заметили этого", - рассказал Александр Чистов.

Инженерное сооружение оснастили 118 запорными устройствами, они обеспечат высокий уровень безопасности и контроля, так что в случае необходимости специалисты смогут всего лишь за несколько минут перекрыть подачу топлива.

"Все сварные соединения в количестве 100% подвергаются неразрушающему контролю. Причем, стоит отметить очень важный момент, что это не выборочный неразрушающий контроль, а именно комплексный. То есть мы контролируем тремя методами - это визуально-измерительный, ультразвуковой и рентгеновский, что в совокупности позволяет нам гарантировать безопасную эксплуатацию каждого сварного соединения", - пояснил Дмитрий Платонов, начальник лаборатории Управления технического надзора.

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отмечают, что новая сеть газопровода должна прослужить городу и его жителям более 40 лет.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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Строительство газопровода высокого давления
Строительство газопровода высокого давления
Строительство газопровода высокого давления
Строительство газопровода высокого давления
Строительство газопровода высокого давления
Строительство газопровода высокого давления
Строительство газопровода высокого давления
Строительство газопровода высокого давления
Строительство газопровода высокого давления
Строительство газопровода высокого давления
Строительство газопровода высокого давления
Строительство газопровода высокого давления
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