ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве появилась памятная доска народному артисту СССР Николаю Сличенко

15:10
  • пятница
  • 20 сентября 2024

Мемориал установили на фасаде дома на Тверской улице

Сегодня в центре столицы появилась памятная доска народному артисту СССР Николаю Сличенко. Который долгие годы руководил цыганским театром "Ромэн".

Мемориал установили на фасаде дома номер 19 на Тверской улице, где Николай Сличенко прожил полвека. Архитекторы представили барельеф артиста на фоне кулис.

Популярность главного цыгана страны была впечатляющей! Редкий голос певца мог передать самые сокровенные чувства. А благодаря режиссёрскому таланту, Николая Алексеевич вывел цыганскую культуру на особый уровень, сохранив её традиции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Торжественное открытие мемориальной доски артисту СССР Николаю Алексеевичу Сличенко
Торжественное открытие мемориальной доски артисту СССР Николаю Алексеевичу Сличенко
Торжественное открытие мемориальной доски артисту СССР Николаю Алексеевичу Сличенко
Торжественное открытие мемориальной доски артисту СССР Николаю Алексеевичу Сличенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.