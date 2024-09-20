В Москве появилась памятная доска народному артисту СССР Николаю Сличенко

Мемориал установили на фасаде дома на Тверской улице

Сегодня в центре столицы появилась памятная доска народному артисту СССР Николаю Сличенко. Который долгие годы руководил цыганским театром "Ромэн".

Мемориал установили на фасаде дома номер 19 на Тверской улице, где Николай Сличенко прожил полвека. Архитекторы представили барельеф артиста на фоне кулис.

Популярность главного цыгана страны была впечатляющей! Редкий голос певца мог передать самые сокровенные чувства. А благодаря режиссёрскому таланту, Николая Алексеевич вывел цыганскую культуру на особый уровень, сохранив её традиции.

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