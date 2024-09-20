Наши военные работают над этим

Россия восстановит контроль над всеми территориями в Курской области.

Вооруженные силы России ведут работу по освобождению приграничья от украинских формирований, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Наши военные делают свою работу, они ее сделают, контроль будет восстановлен", - заверил представитель Кремля (цитата по "Интерфаксу").

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. Российской армии уже удалось вернуть контроль над частью захваченных поселений.

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