Россияне смогут оплачивать штрафы и налоги по СБП без комиссии

Электронные кошельки можно будет пополнять бесплатно

Центробанк установил новые тарифы за переводы по Системе быстрых платежей (СБП).

С 1 ноября банки не смогут брать комиссию за оплату штрафов, налогов, детских садов, дополнительных кружков и секций. Регулятор уточнил, что сами банки никаких комиссий ЦБ за такие переводы не платят.

Кроме того, с ноября лимит бесплатных переводов через СБП в 100 тысяч рублей в месяц распространится на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы можно будет переводить деньги другому человеку без комиссии и пополнять электронный кошелек.

Ранее ЦБ заявил, что не намерен повышать лимит по бесплатным переводам в рамках СБП, так как 100 тысяч рублей вполне достаточно для переводов другим лицам.

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