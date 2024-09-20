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ВС России сорвали контратаки ВСУ на курском фронте

15:02
  • пятница
  • 20 сентября 2024

ВСУ потеряли более 370 военнослужащих за сутки

Вооруженные силы (ВС) России сорвали попытки украинской армии контратаковать в трех населенных пунктах Курской области.

Формирования ВСУ пытались провести контратаки в направлении населенных пунктов Кремяное, Любимовка и Малая Локня, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, за минувшие сутки нанесено поражение восьми бригадам противника. ВСУ потеряли более 370 военнослужащих и 18 единиц бронетехники.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. За это время ВСУ потеряли более 15,3 тысячи военных и более 1,7 тысячи единиц техники, включая 124 танка.

Ранее в Кремле пообещали восстановить контроль над всеми районами Курской области. Вооруженные силы России ведут работу по освобождению приграничья от украинских формирований.

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