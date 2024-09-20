Украинским чиновникам и военным запретили пользоваться Telegram

Это вопрос не свободы слова, заявили в Киеве

Украинским чиновникам и военным запретили пользоваться мессенджером Telegram на служебных устройствах.

Об этом заявили в Национальном координационном центре кибербезопасности Украины при Совете нацбезопасности и обороны страны (СНБО). Запрет также относится к работникам сектора безопасности, обороны и критической инфраструктуры.

"Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram – это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности", - заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму – прим. ред.).

Однако есть исключения для тех, для которых использование Telegram является "частью служебных обязанностей", уточнили в СНБО.

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