Путин обсудил с Совбезом попытки искажения истории

С докладами выступили Владимир Мединский и Сергей Лавров
Вопросы объективной трактовки истории, попытки искажения её извне стали темами оперативного совещания Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России.
Президент провел его в режиме видеоконференции из Санкт-Петербурга. С докладами выступили советник главы государства Владимир Мединский и министр иностранных дел Сергей Лавров.
"История очень часто используется в современной политике как средство достижения определённых политических целей в отношении нашей страны. Причём, делается это зачастую весьма недобросовестным способом", - отметил Путин.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram