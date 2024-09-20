Путин обсудил с Совбезом попытки искажения истории

С докладами выступили Владимир Мединский и Сергей Лавров

Вопросы объективной трактовки истории, попытки искажения её извне стали темами оперативного совещания Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России.

Президент провел его в режиме видеоконференции из Санкт-Петербурга. С докладами выступили советник главы государства Владимир Мединский и министр иностранных дел Сергей Лавров.

"История очень часто используется в современной политике как средство достижения определённых политических целей в отношении нашей страны. Причём, делается это зачастую весьма недобросовестным способом", - отметил Путин.

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