Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Солнце вошло в Весы

Овны

Пока все отдыхали, Солнце вошло в Весы – знак, который отвечает за вашу личную жизнь. Учитывая коридор затмений, даже не думайте вступать в брак или разводиться!

Тельцы

Солнце в Весах акцентирует ваше внимание на здоровье, а сегодняшний переход Венеры в Скорпион добавляет искр в личную жизнь. Сочетайте одно с другим, это возможно.

Близнецы

Солнце в родственном для вас знаке Весы зажигает ваш сектор гороскопа, отвечающий за творчество и детей. Близнецы могут стать родителями или начать что-то креативить.

Раки

Пока Солнце в Весах, вам будет легко и радостно заниматься домом и семьей. А Венера в родственном Скорпионе добавит вам интересных творческих идей.

Львы

Вам предстоит месяц разъездов и учебы, либо вы начнете заниматься торговлей на маркетплейсах. При этом не забывайте о семье - она будет нуждаться в вас.

Девы

Вас ждет на рост доходов: вы найдете подработку или перейдете туда, где больше платят. Вы также будете с удовольствием колесить по дорогам и мечтать.

Весы

С днем рождения, утонченные представители этого знака! Сегодня Солнце вошло в ваш знак, а тут еще Венера подсуетилась и перешла в Скорпион – начинается денежный для вас период.

Скорпионы

Венера в вашем знаке, а Солнце в предыдущем. Уникальный период впереди: вы будете отлично разбираться в людях и приобретете влияние.

Стрельцы

Солнце в Весах активирует ваш сектор социальной жизни, а Венера в Скорпионе – духовный. Самое время задуматься о групповых занятиях, медитациях, эзотерике.

Козероги

Вы обязательно должны в ближайшие тридцать дней заняться своей карьерой. У вас будет возможность произвести нужное впечатление и сделать рывок вперед.

Водолеи

В следующие двадцать дней представители этого знака будут необычайно популярны и деловиты. Составляйте график собеседований и прямых эфиров: вас ждет успех и там, и там.

Рыбы

Вам ближе Венера в Скорпионе, чем Солнце в Весах, и все же оба события пойдут вам на пользу. Ваше чутье поможет находить нужные связи и достигать успехов.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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