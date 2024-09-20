Собянин: На киноплатформе "Москино" создадут афишу всех киномероприятий столицы

За год работы киноплатформу посетили почти 140 тысяч человек

Киноплатформа "Москино" помогает организовывать в столице кино-, теле- и видеосъемки, рассказал в Telegram Сергей Собянин.

На киноплатформе представлены почти 700 локаций: парки, улицы, вокзалы, фестивальные площадки, дворцы, библиотеки и другие объекты; можно забронировать павильоны главных киностудий города; предложены свыше 60 тыс. единиц костюма и реквизита - одежда, мебель, бутафория, декорации, военный реквизит; в этом году появились новые опции: горожане могли зарегистрироваться на проект "От идеи до премьеры" и акцию "Ночь кино", - уточнил мэр.

По словам Собянина, все мероприятия Московского кинокластера будут собраны в сервисе "Афиша", который скоро появится.

"За год работы киноплатформу "Москино" посетили почти 140 тысяч человек, - добавил глава города.

Кинопарк "Москино" – комплекс уникальных натурных площадок и сопутствующей инфраструктуры для съёмок. Декорации в парке можно использовать многократно. Первую очередь кинопарка "Москино" Сергей Собянин и Владимир Путин открыли в сентябре.

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