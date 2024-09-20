Москвичей предупредили о первых осенних заморозках

Ночью термометры могут показать около нуля

Первые осенние заморозки прогнозируются в столичном регионе уже в ближайшие дни. Воскресенье и понедельник станут самыми холодными в этом сентябре.

Днём будет не выше 16 градусов. А ночью термометры вполне могут показывать около нуля. А по области и минус 4.

Но это ненадолго. Уже со вторника - 24 сентября - температура начнёт повышаться. И можно ждать бабьего лета, которое продлится до конца месяца. Между тем, из-за аномально тёплого сентября в Москве вновь зацвела сирень.

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