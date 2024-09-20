Отказавшись от дешевого российского газа, Старый Свет теперь переживает деиндустриализацию

На вокзале в Киеве Урсуле фон дер Ляйен вручают букет желтых цветов. Казалось бы - к разлуке. Но при нынешнем режиме на Украине в ходу совсем другие приметы. Как демонстрация дружбы и полной вовлеченности "дорогих европейских партнеров" в украинские дела - прогулка по центру города. Минута молчания у мемориала погибшим солдатам ВСУ. И осмотр генератора, любезно предоставленного Брюсселем в преддверии холодов.

Эта зима для Украины обещает быть долгой и трудной. Местная энергетика потеряла более половины своей мощности. Собственно, поэтому глава Еврокомиссии и приехала. Правда, довольно быстро выяснилось, что помогать Киеву собирается в кредит.

"Непрекращающиеся атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины означают, что необходима дальнейшая поддержка. И именно поэтому сегодня комиссия приняла решение, которое позволит Европейскому союзу предоставить Киеву кредит в размере 35 миллиардов евро. Эти деньги - прибыль от замороженных российских активов", - заявила фон дер Ляйен.

Украденные, по сути, средства, как официально заявлено, должны пойти на ремонт электросетей. Но пойдут, как обычно, и в этом на Украине уже мало кто сомневается, на войну против России. А еще - в карманы Зеленского и его приближенных. Простые же смертные продолжат сидеть без тепла и света. На тотальную коррумпированность киевского режима Запад продолжает закрывать глаза. Неудобные вопросы - и то лишь изредка - задает разве что пресса.

"За последние два с половиной года у Киева было много средств и много оружия, якобы способного изменить правила игры, и большинство западных СМИ с радостью подхватывали заявления о том, что тот или иной транш, ракета, самолет или артиллерийское орудие изменят динамику боя. Но этого не происходило. Некоторые западные лидеры сейчас уже публично говорят о том, что ситуация для Украины безнадежна, никакой реальной развязки не видно и так продолжаться больше не может. Пора задавать неудобные вопросы. Например, реально ли выиграть эту войну?", - пишет Politico.

Как отметили в российском МИДе, чиновники Евросоюза сами загнали себя в тупик. Но признать это не могут - тут же лишатся карьеры. В такой ситуации выход один: пытаться хоть как то поправить свое финансовое положение. Собственно, история с передачей Украине российских активов - именно про это.

"Воруют они все - недвижимость, движимость, суверенные активы. На наших глазах происходит буквально отмывание вот этого незаконно приобретенного. И отмывать будут через закупку вооружения для Украины. Без преувеличения можно сказать, что эти факты масштабного хищения российских активов окончательно обнулят авторитет и доверие международного сообщества к Евросоюзу, а сам Европейский союз, таким образом, будет отброшен на периферию всех мировых процессов", - отметила Мария Захарова.

На самом деле - это уже происходит. Отказавшись от дешевого российского газа, Европа теперь переживает деиндустриализацию. Предприятия активно сокращают производства. Немецкая Bild сообщила, что концерн "Фольксваген" собирается уволить сразу 30 тысяч сотрудников. Многие фирмы и вовсе переезжают за рубеж. Что примечательно - в основном за океан. Получается отличный для США бартер. Продавая - причем дорого - в Старый Свет свои энергоносители, в обмен они получают высокотехнологичные производства. Собственно, таков и был их план. О чем в той же Германии многие уже догадываются.

"Ходить на работу в пять утра, работать на двух работах, не получать достойные пенсии, не иметь денег на обучение и на отпуск - в этом нам дают полное право. Разрушить автомобильную индустрию, химическую индустрию, выкинуть сотни тысяч на улицу. Пенсионеры, скатившиеся ниже черты бедности, те люди, которые создали эту страну, собирают бутылки для того, чтобы жить. Об этом никто не хочет говорить и видеть. Но экономика Германии вырастала на дешевых энергоносителях, от которым мы сами отказались. Якобы сами", - объяснил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага, председатель Международного совета российских немцев.

Такая щенячья верность заокеанскому хозяину может очень дорого обойтись уже и лично Олафу Шольцу. СМИ пишут: если на выборах в парламент федеральной земли Бранденбург, которые пройдут уже в это воскресенье, партия канцлера потерпит поражение, что весьма вероятно, его больше не станут выдвигать на пост главы правительства. Вместо этого СДПГ поддержит Бориса Писториуса, нынешнего министра обороны страны.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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