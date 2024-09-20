Украина исследует самые дремучие закоулки планеты в поисках террористов для вербовки

Против России все средства хороши?

О третьем покушении на Трампа во время митинга на острове Лонг-Айленд в Нью-Йорке написали журналисты Daily Mail. Якобы был обнаружен заминированный автомобиль. Полиция новость опровергла: оказалось, один из сторонников Республиканской партии проверял припаркованные машины со своей домашней собакой, которая, по его мнению, может искать взрывчатку. В итоге этот человек создал панику и был задержан, а мероприятие состоялось без эксцессов.

Однако всего несколько дней назад Трампа действительно чуть не убили во время игры в гольф. Некий мужчина пытался направить самозарядный карабин в сторону, где должен был появиться экс-президент, секретная служба открыла огонь, и преступник скрылся. После инцидента ФБР признало - кандидату от республиканцев снова крупно повезло.

"Преступник был в зарослях кустарника. Президент находился на удалении в 400 метров. Для винтовки с оптическим прицелом это не такое уж большое расстояние", - сказал Рик Брэдшоу, шериф округа Палм-Бич.

Стрелок задержан - его зовут Райан Рут. Мужчине 58 лет, он жил на Гавайских островах, поддерживал демократов и Украину. Судя по соцсетям преступника, которые сейчас заблокированы, Рут - безумный фанатик киевского режима. Он призывал ударить по Москве ядерным оружием. Не раз бывал на Украине. Снялся в ролике о запрещенном в России террористическом батальоне "Азов". И мечтал самолично истреблять людей в Донбассе.

Эти кадры сделаны в США у Гарвардского университета: Рут раздает агитационные листовки, надеясь набрать наемников для ВСУ. В том числе он пытался вербовать афганских солдат.

В США Райан Рут неоднократно имел проблемы с законом. Возможно, поэтому он так симпатизирует государству, которое считает, что для него закон не писан, и которое стало страной-террористом.

Украина теперь исследует самые дремучие закоулки планеты в поисках головорезов, которых можно использовать против русских. Ярко это доказывает то, что произошло в Африке, когда в засаду племени туарегов в Мали попала колонна правительственных сил, в числе которых были бойцы из российской ЧВК. Сразу после этого нападения в Главном управлении разведки Украины хвастались, что это они помогли исламистам. А вот каким заявлением на это отреагировал Спикер правительства Мали: "После тщательного изучения ситуации правительство Республики Мали подчеркивает, что действия украинских властей нарушают суверенитет Мали, выходят за уже осуждаемые рамки иностранного вмешательства и представляют собой неприкрытую агрессию против Мали, а также поддержку международного терроризма, что является вопиющим нарушением международного права, включая Устав ООН".

Три африканских государства - Мали, Нигер и Буркина-Фасо - после заявления ГУР разорвали дипломатические отношения с Украиной. Местные жители проводили митинги против Киева и жгли украинские флаги. Чтобы понять почему, достаточно узнать, кого поддерживает режим Зеленского. В Буркина-Фасо уже почти 10 лет исламисты, прямо как киевский режим после Майдана, пытаются навязать свою волю всей стране. Нападают на деревни, убивая сотнями мирных жителей. Последний громкий случай произошел 24 августа. На севере страны в коммуне Барсалогу, по данным агентства Reuters, зарезали и расстреляли около 500 человек. Всех, кто рыл окопы для защиты населенного пункта.

Свободно проникают джихадисты и в соседнюю страну Мали. В Бамако - это столица - исламисты напали на школу жандармов, где убили группу курсантов. Еще одно нападение совершено на международный аэропорт Бамако. Боевики подожгли один из транспортных самолетов, на котором в страну доставляли гуманитарную помощь. Кроме того, известно о мародерстве. Радикалы разграбили терминал. Проходила ли эта операция в тесном взаимодействии с украинскими спецслужбами официально не сообщается. Однако ничего нельзя исключить.

"Поскольку происходит вытеснение из Африки Франции, Англии, то британцы, как это у них водится, решили попользоваться услугами украинцев для того, чтобы остановить продвижение России в Африку. Думаю, что украинские попытки действовать в Африке не единичны. История с Мали ими расценена как удачная, и они будут пробовать снова и снова реализовывать ее в других государствах Африки", - предположил политолог Юрий Светов.

О том, что британские и американские спецслужбы как минимум знают о всех планах Украины в Африке, писали западные газеты. А The Wall Street Journal сообщала о том, что украинские подразделения воюют в Судане. Были и другие публикации о переброске в другие страны континента спецназа ГУР.

"На территории Африки работает не просто украинская разведка. Работает большой диверсионно-разведывательный украинский отряд, подготовленный Ми-6. Подготовлен он был еще более года тому назад. Высадка произошла в Суданском порту. С полного согласия и при участии SAS - силы специальных операций Великобритании", - указал Александр Артамонов, военный эксперт.

Киевский режим начал заниматься боевой подготовкой террористов и на Ближнем Востоке. Об этом пишет сирийская пресса. 250 экспертов ВСУ прибыли в провинцию Идлиб для обучения радикалов из запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" использованию и производству беспилотников. Одна из целей - обучить и завербовать джихадистов и пополнить ими ряды ВСУ.

С главарем боевиков прямой контакт поддерживает руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сам внесённый в России в перечень террористов и экстремистов. По данным источников газеты "Аль-Ватан", в первую очередь вербовка проводится среди выходцев из стран постсоветского пространства. Речь о туркоманах, уйгурах, есть среди них и русские. Буданов набирает всех. Главное требование - считать Россию своим врагом. Подготовка и переброска джихадистов на Украину продолжается не менее двух месяцев.

"Делается это в том числе при помощи вербовочных центров, находящихся на территории Дейр-эз-Зора, это местность, контролируемая на незаконных основаниях американской армией на территории Сирии. Украинцы в лице своей военной разведки действительно обучают их управлению беспилотниками", - добавил Артамонов.

Своими ударами по гражданским объектам киевский режим еще раз показал, что Украина является террористическим государством, которое, впрочем, не просто служит Вашингтону. Военную составляющую конфликта проанализировал Французский центр разведывательных исследований. И там пришли к выводу, что ВСУ находятся в полной зависимости от Североатлантического альянса: "НАТО навязал Киеву оперативно-тактическую модель, основанную на военной доктрине альянса, которая больше не отражает реальность. Когда украинская армия оказалась неспособной выполнить поставленную перед ней задачу, НАТО усилила свое участие, пока не взяла на себя стратегический и оперативный контроль на поле боя".

Украинская армия уже де-факто часть вооруженных сил НАТО, и теперь ей - как в свое время гитлеровцы бандеровцам - альянс доверяет решать самые омерзительные задачи. Не только в Европе, а уже и на Ближнем Востоке, и в Африке.

"Когда была афганская война, то против Советского Союза, советских войск воевал целый интернационал. Англосаксы всегда работают по прецеденту. Раз это сработало вот тогда в Афганистане, можно было вырастить Аль-Каиду (запрещенная в России террористическая организация), можно было вырастить другие группировки, в Ираке они пользовались этими группировками для свержения Саддама Хусейна и в последующих попытках контролировать Ирак", - отметил Светов.

Вот только выращивая в демократическом саду новые побеги терроризма, западные и украинские стратеги почему-то верят, что на этот раз их поступки не вернуться им же бумерангом. А вспомнить бы стоило, особенно осенью. Ведь организатор теракта 11 сентября Усама бен Ладен был в своё время обласкан Америкой, как сегодня Зеленский.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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