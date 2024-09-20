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Дело всей жизни: сможет ли наука нас обессмертить?

22:30
  • пятница
  • 20 сентября 2024

Писатели-фантасты всем и все уже давно объяснили

Многие, кто пережил клиническую смерть, рассказывают, что испытали ощущения эйфории, полета. Видели тот самый знаменитый свет в конце тоннеля. Никакой мистики, уверяют специалисты. Просто именно так наш мозг реагирует на кислородное голодание. Но главное - другое. Он, мозг, не перестает функционировать даже после официальной констатации смерти. Сразу несколько авторитетных изданий выходят с громкими заголовками. Так неужели вездесущие британские ученные уже даже и саму смерть победили?

"В "Гардиан", между прочим, хорошая статья. Там много что разбиралось. Там разбирались вещи о научных исследованиях, работах ученых последних нескольких лет, буквально последнего года, показывающих, что происходят странные события после умирания человека, после остановки сердца. Мозг дает всплески активности", - рассказал Константин Анохин, директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М. В. Ломоносова.

Вопрос лишь в том, как долго это происходит. Автор научной сенсации профессор Сэм Парния вот уже 30 лет изучает активность мозга. На открытие его надоумила, в общем-то, банальная ситуация. Транспортная компания потеряла посылку. Что было внутри, догадаться несложно. Лед для транспортировки растаял. А клетки извлеченного мозга даже спустя 48 часов своих функций не утратили. Следовательно, смерть – дело поправимое. Чисто гипотетически к жизни можно будет вернуть человека, умершего, например, от сердечной недостаточности или травмы брюшной полости, просто починив поврежденные органы. Есть, конечно, и экзотические варианты вроде погружения мозга в среду искусственную. Привет детским кошмарам.

А вот если поврежден сам мозг, увы, ничего не получится. Ведь мы есть наше сознание. Мозг, кстати, уверяют некоторые ученые, рассчитан минимум на 200 лет. А все когнитивные проблемы вроде как приносит нам дряхлеющий организм.

Гипотезы, конечно, существуют разные. Но вызов однозначно, – принят. Вот новый медицинский стартап. Максимально бережно и за считанные минуты тело вам поменяет робот. Сейчас компания набирает сотрудников и уже через 10 лет обещает поставить операции на поток. Тренировалось человечество, как обычно, на собаках и обезьянах. Начали в Чикаго в 1908 году, пересадив одному псу голову другого. Через несколько часов животное скончалось мучительной смертью. В середине 50-х советский профессор Демихов продвинулся чуть дальше. Его подопытные жили несколько суток.

Основной проблемой и по сей день остается соединение головного мозга со спинным. Настоящая научная революция должна была случится в 2018-м. Причем интернациональная. В китайском Харбине итальянский профессор Серджо Канаверо планировал пересадить на здоровое тело голову прикованного к инвалидному креслу российского пациента Валерия Спиридонова. Но не срослось. Операцию отложили из-за финансовых разногласий. Правда, многие коллеги тогда назвали Серджо Канаверо шарлатаном. А так и несостоявшаяся манипуляция выявила другую глобальную проблему - этическую. Молодое, здоровое, красивое, но, главное, чужое тело в будущем может стать привилегией богатых. Бедные же будут выступать донорами. Либо влачить жалкое существование.

Так себе перспектива. Одна надежда на прогресс. Который, как обычно, всех спасет. Чужие тела и органы никому не понадобятся. Все можно будет просто напечатать. И в этом направлении существенно продвинулись московские ученые из МИСИС. В начале года в госпитале имени Бурденко впервые в мире провели операцию с биопечатью, прямо в стационаре, на поврежденной ткани. Раньше кожу выращивали исключительно в чашке Петри. И перед пересадкой она контактировала с окружающей средой, которая, как известно, переполнена опасными бактериями и микроорганизмами.

"В отличие от традиционного хирургического подхода, минимизируются послеоперационные риски. Кроме того, не создается дополнительной зоны травмы там, где берется донорский материал для традиционных реконструктивных операций. Ну и мы надеемся, что будет достигаться не только функциональный, но и эстетический результат", - отметила Марина Щедрина, хирург, старший научный сотрудник ЦНИИ ГВКГ им. Н. Н. Бурденко.

Вот они - те самые знаменитые биопринтеры. Процесс печати занимает несколько часов. Сначала создается точная 3D модель необходимого органа. В резервуары закачиваются медицинские чернила. Например, смесь клеток костного мозга пациента с коллагеном. Далее миллиметр за миллиметром формируется кожа, ухо или нос. Пока только это научились успешно пересаживать людям. Но начало положено. Ведь только в США донорской пересадки ожидают более 100 тысяч пациентов. Поиск подходящих легких или сердца в среднем занимает 4 месяца. Печень ждут в три раза дольше. Самый проблемный орган – почка. Подбор донора может занять пять лет. И многие пациенты просто не доживают до трансплантации.

"Для 3D-почки или 3D-сердца понадобится еще очень много лет. На самом деле, технологически сейчас любят говорить - после 2030 года. Сейчас это невозможно сделать физически", - объяснил Станислав Петров, заместитель директора института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС.

Остается только ждать, причем есть те, кто готов делать это даже после смерти в замороженном состоянии. Но пока все это - разговоры в пользу бедных, точнее, богатых. Ведь заморозить тело после смерти в России обойдется в 3 миллиона рублей. Только лишь голову – на миллион дешевле. Ну а как там дальше сложится, напечатают новое тело, пересадят голову или создадут цифровой аватар, науке пока неизвестно. Можно только надеяться. Но ведь когда-то и полет в космос был всего лишь далекой мечтой.

"Надежда должна питаться другими вещами. Надежда - это прожить свою жизнь, делая добро окружающим, сделав как можно больше для человечества, для своих близких. Это - хорошая надежда. Что после смерти будет другая жизнь или что наука дойдет до того, что к вечеру моей жизни она позволит заморозить мой мозг и я проснусь в другом теле, - не надо эфемерными надеждами питаться", - сказал Константин Анохин, директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М. В. Ломоносова.

Тем более, что и писатели-фантасты, которыми так любят вдохновляться ученые, всем и все уже давно объяснили. Взять хотя бы участь профессора Доуэля из романа Алексея Беляева.

Наука наверняка когда-то сможет воскрешать мертвых. Но уж точно ей не под силу сделать жизнь после смерти счастливой.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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