Земля вошла в коридор затмений. Прогнозы астрологов, мнения ученых

Лунное уже случилось, солнечное ждем 2 октября

Кровавая Луна в предрассветный час всегда завораживает и привлекает внимание любителей эффектных кадров. Особенно, когда расстояние между нашей планетой и спутником минимальное, а серебряный диск - в максимально полной фазе. Такую яркую осеннюю Луну наши предки называли урожайной или кукурузной. В ее свете земледельцы могли продолжать жатву даже после захода солнца. Астрологи называют такое явление "суперлуние". Нынешнее - второе из четырех в этом году и единственное совпавшее еще и с частным затмением.

Земля отбросила свою тень на край Луны и отрыла так называемый коридор затмений. Период кармической турбулентности, предупреждают предсказатели.

"События, произошедшие в момент затмения, не уходят сразу сами по себе, а имеют какие-то долгие последствия, так просто от них невозможно отказаться. Мы оказываемся втянуты в какой-то перечень обстоятельств, событий, и в результате этого мы потом в дальнейшем продолжаем решать проблемы, связанные с этими обстоятельствами", - объяснила астролог Татьяна Федорова.

С астрологической точки зрения, коридор затмений - время нестабильной и зачастую негативной энергии. Разгром войска князя Игоря половцами, падение Тунгусского метеорита, катастрофа "Титаника", гибель Юрия Гагарина, авария на Чернобыльской АЭС - события, которые связывают с явлением. Этот год тоже несет потенциальные опасности.

"Возможны нехорошие ситуации, связанные с водой. Такие, как ливни, грозы, подтопления, град. Но территорию нашей страны это затронет в наименьшей степени", - уточнила астролог.

Некоторые исследователи считают, что приближение Луны к Земле усиливает сейсмическую активность. В качестве примеров вспоминают разрушительные землетрясение в Юго-Восточной Азии в 2004-м, на Гаити в 2010-м и в Японии, когда цунами затопило АЭС "Фукусима". При этом наука отрицает столь масштабное влияние суперлуний и затмений на природу. Астрономы уверены - поводов для паники нет.

"Сами по себе затмения абсолютно в себе не несут никакого влияния. Ну, естественно, во время, например, лунных затмений гравитационное воздействие Солнца и Луны направлены в противоположные стороны, поэтому отливы несколько меньше. При солнечном затмении, когда гравитационное воздействие Солнца и Луны складывается, приливы больше, только и всего", - рассказал Владимир Кувшинов, доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им.Вернадского.

Специалисты NASA говорят, что вера в связь между катастрофами и затмениями небесных тел - всего лишь когнитивное искажение. Это когда люди фокусируются на негативных фактах, игнорируя другие данные.

"В науке все меряется в терминах энергии. Вот насколько, например, это влияет на баланс энергии, которое живое существо получает за сутки. Ответ – никак не влияет. Да, это эмоционально выглядит, но ни на что это не влияет", - подчеркнул Анатолий Петрукович, директор Института космических исследований РАН.

Следующее затмение – солнечное. Уже 2 октября. И здесь тоже достаточно мистики. Во-первых, это будет "огненное кольцо" - символ возрождения и перемен. Луна перекроет большую часть звезды, оставив только яркую кромку. При этом полностью увидеть явление можно будет лишь в юго-восточной части Тихого Океана. А лучший вид откроется с таинственного острова Пасхи.

Для астрофизиков это рядовое событие. Лунные и солнечные затмения повторяются примерно каждые 18 лет на протяжении всей земной истории и уже достаточно хорошо изучены. Все остальное - эзотерика.

Коридор затмений продлится чуть более двух недель. В финальной фазе Солнце окажется в знаке Весов, а это значит, нас ждет период сомнений и противоречий. Не лучшее время для судебных тяжб, переговоров и дипломатии. Астрологи рекомендуют отложить судьбоносные решения до следующего осеннего коридора – он откроет новый кармический цикл. А пока важно сохранять внутренний баланс и контролировать эмоции. Впрочем, это актуально и без астрологического прогноза.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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