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Синоптик Вильфанд рассказал о заморозках в Подмосковье

15:26
  • пятница
  • 20 сентября 2024

Столбик термометра опустится до минус четырех градусов

Понижение температуры до нормальных осенних значений прогнозируется в Москве в выходные, первые заморозки в столичном регионе ожидаются в ночь на понедельник, 23 сентября, в самой Москве столбики термометров опустятся до ноля, а в Подмосковье температура снизится до минус четырех градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что "лето жаркое" заканчивается фактически сегодня, 20 сентября. При этом в субботу днем, 21 сентября, температура в Москве будет около плюс 20 градусов, на юге области и в новой Москве до плюс 22 - 23 градусов. А в воскресенье, 22 сентября, по словам Вильфанда, ожидается уже заметное понижение температуры. Днем столбики термометров не поднимутся выше 13-15 градусов тепла.

В понедельник станет еще холоднее. Синоптик предсказал температуру около 15 градусов тепла, по области до плюс 12.

Ранее стало известно, что власти компенсируют аграриям ущерб от майских заморозков. Правительство выделило 900 миллионов рублей. Деньги на счета должны поступить как можно скорее, чтобы сельхозпроизводители успели высадить новые деревья и кустарники до зимы. Помощь правительства получат хозяйства в девяти регионах - от Белгородской до Пензенской области.

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