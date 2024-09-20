ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СМИ обнародовали подробности смерти молодого сына Понаровской

15:41
  • пятница
  • 20 сентября 2024

Мужчине не было и 40 лет

Сегодня, 20 сентября, стало известно о смерти единственного сына певицы Ирины Понаровской Энтони. Мужчине было 39 лет. Ряд СМИ распространил данные, что наследник артистки умер у себя дома. В квартире с ним находились супруга Анна Чайникова и дети десяти и шести лет.

Ничто не предвещало беды. После ужина семейство стало готовиться ко сну. Перед тем, как лечь, Энтони отправился принять контрастный душ. По словам его супруги Анны, это был уже ритуал, она к этому привыкла и даже не придала знамения. Однако в пять утра она проснулась и обратила внимание, что мужа рядом нет, а вода в ванной комнате льется.

"Забежала, а Энтони в пустой ванне лежит, горячая вода из крана течет, он не двигается. Я на ноге еще ссадину увидела, наверное, как стоял, так и упал", - рассказала Анна.

По предварительной версии, у Энтони остановилось сердце в результате острой сердечной недостаточности. Супруга Анна в слезах рассказала, что муж никаких лекарственных средств и препаратов не принимал, алкоголь не употреблял и вообще вел здоровый образ жизни.

"Почти все время находился дома, потому что два года как не работал, занимался детьми", - сообщила убитая горем вдова "МК".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Скорая помощь
Скорая помощь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.