СМИ обнародовали подробности смерти молодого сына Понаровской

Мужчине не было и 40 лет

Сегодня, 20 сентября, стало известно о смерти единственного сына певицы Ирины Понаровской Энтони. Мужчине было 39 лет. Ряд СМИ распространил данные, что наследник артистки умер у себя дома. В квартире с ним находились супруга Анна Чайникова и дети десяти и шести лет.

Ничто не предвещало беды. После ужина семейство стало готовиться ко сну. Перед тем, как лечь, Энтони отправился принять контрастный душ. По словам его супруги Анны, это был уже ритуал, она к этому привыкла и даже не придала знамения. Однако в пять утра она проснулась и обратила внимание, что мужа рядом нет, а вода в ванной комнате льется.

"Забежала, а Энтони в пустой ванне лежит, горячая вода из крана течет, он не двигается. Я на ноге еще ссадину увидела, наверное, как стоял, так и упал", - рассказала Анна.

По предварительной версии, у Энтони остановилось сердце в результате острой сердечной недостаточности. Супруга Анна в слезах рассказала, что муж никаких лекарственных средств и препаратов не принимал, алкоголь не употреблял и вообще вел здоровый образ жизни.

"Почти все время находился дома, потому что два года как не работал, занимался детьми", - сообщила убитая горем вдова "МК".

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