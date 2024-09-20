Жителя ЛНР задержали за передачу данных для ракетных ударов ВСУ

Возбуждено уголовное дело
Сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР за передачу Украине разведданных для нанесения ракетных ударов по территории республики.
Изменником оказался житель Старобельского района. Мужчина собирал и передавал Украине данные о российской армии.
Возбуждено уголовное дело о государственной измене, сообщили в УФСБ по региону.
Ранее ФСБ ликвидировала агента военной разведки Украины, который готовил теракт на Урале. Террорист намеревался подорвать автомобиль одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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