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Жителя ЛНР задержали за передачу данных для ракетных ударов ВСУ

15:40
  • пятница
  • 20 сентября 2024

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР за передачу Украине разведданных для нанесения ракетных ударов по территории республики.

Изменником оказался житель Старобельского района. Мужчина собирал и передавал Украине данные о российской армии.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене, сообщили в УФСБ по региону.

Ранее ФСБ ликвидировала агента военной разведки Украины, который готовил теракт на Урале. Террорист намеревался подорвать автомобиль одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области.

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