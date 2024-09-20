Зеленский назвал срок окончания конфликта с Россией

Украинский лидер выступил на пресс-конференции

В вооруженном конфликте Украины и России необходимо поставить точку в текущем году, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по результатам переговоров с ней в Киеве.

"Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит мира — саммит, который сможет поставить точку в этой войне", - приводит слова Владимира Зеленского "Газета.ru" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее украинский лидер говорил, что полностью готов "план победы", который он неоднократно упоминал в контексте завершения конфликта России и Украины. 26 сентября Владимир Зеленский планирует отправиться в Вашингтон, чтобы встретиться с американским президентом Джо Байденом.

Тем временем в швейцарском МИД заявили, что не планируют проводить еще одну мирную конференцию по Украине. Первая прошла в Бюргенштоке 15–16 июня, Россию на нее не пригласили.

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