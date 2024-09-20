"Заливали лекарства 13 раз": стало известно, как врач спасал Ларису Долину

Появились подробности происшествия

Лариса Долина дала откровенное интервью в рамках эфира подкаста "Ниче святого" от HiFi-стриминга Звук. Певица рассказала о том, как в прошлом году концерт в Доме музыки дался ей с большим трудом, потому что она была нездорова, но отказалась петь под фонограмму, в итоге ее связки спасал врач фониатр.

"В течение всего концерта заливали на связки лекарства 13 раз. Две песни спела, понимаю, что больше не могу. Музыканты доигрывают предыдущую песню, а я забегаю за кулисы, где мне заливают очередное лекарство", - рассказала артистка.

Но даже после этого выступления у Ларисы Долиной не было возможности как следует восстановиться - ее ждали гастроли. Эта история лишний раз доказывает стойкость и силу характера артистки. Впрочем, многие недоброжелатели и даже коллеги по шоу-бизнесу шепчутся, утверждая, что у Долиной крутой неуживчивый нрав, некоторые называют ее стервой.

"Ну и хорошо!" - прокомментировала эти разговоры артистка.

Сама она считает, что просто требовательна, причем и к себе и к другим. Однако так было не всегда.

"За 50 с лишним лет в профессии я очень многому научилась и поняла, что вот этот "сложный характер" все-таки дает ощущение уверенности", - заключила Лариса Долина.

По словам артистки, она поняла: если хочешь чего-то добиться, нужно идти к цели с максимальной отдачей. При этом Долина утверждает, что не требует от окружения ничего невозможного.

"Когда требую, чтобы музыканты приходили вовремя на репетицию, это сложный характер? Если музыкант перед концертом выходит на сцену в определенном состоянии, я лишаю его зарплаты не просто за один концерт, а за месяц. В этом и заключается сложность моего характера", - поставила точку певица.

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