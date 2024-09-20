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Приемная семья Дани Милохина спасается бегством из Анапы

16:33
  • пятница
  • 20 сентября 2024

На близких блогера совершено нападение

На днях дом приемной семьи Дани Милохина пытались сжечь. В ночь с 15 на 16 сентября во двор их частного дома прилетел коктейль Молотова. Загорелись стройматериалы, до жилой части пожар не добрался. С бутылкой была записка: "Семейку в ад". До этого Тюленевым уже угрожали, а у приемного отца Дани Милохина требовали повлиять на блогера, чтобы тот вернулся в Россию.

В итоге семья приняла решение покинуть Анапу. К тому же, по словам Дмитрия Тюленева, в городе им все равно не очень нравилось. Куда переедет приемная семья Дани Милохина, неизвестно, сами близкие тиктокера не раскрывают деталей переезда, сообщает телеграм-канал Mash.

Отметим, что Даня Милохин осведомлен о проблемах, которые свалились на его приемную семью. Сам он, напомним, живет в Дубае. Возвращаться в Россию блогер пока не намерен. Говорят, Даня боится осеннего призыва и прочих проблем, которые могут на него обрушиваться, стоит ему только пересечь российскую границу. Тем не менее помогать дистанционно своей приемной семье Милохин пообещал.

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