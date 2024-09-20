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Певица Лада Дэнс встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

17:07
  • пятница
  • 20 сентября 2024

Певица исполнила несколько песен

Артистка Лада Дэнс посетила Единый пункт отбора на военную службу по контракту и дала концерт перед военнослужащими. Также артистка похвалила контрактников за то, что они идут на такую работу "осознанно".

"Я желаю им ангела-хранителя, чтобы их матери и любимые дождались их дома. И чтобы у них было настоящее братство, чтобы они друг за друга как одна семья", - обратилась к военнослужащим Лада Дэнс.

Отметим, что растет число желающих пойти на военную службу по контракту. Только с начала года в войска поступили около 200 тысяч добровольцев. После подписания контракта с Министерством обороны новобранцы убывают в учебные центры для прохождения интенсивного курса боевой подготовки. Там же они получают всю необходимую форму и амуницию. После чего уже бойцов распределят по частям.

Напомним, Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в Москве по адресу: улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Чтобы посетить его, следует записаться на портале mos.ru.

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Лада Дэнс посетила Единый пункт отбора на военную службу по контракту
Лада Дэнс посетила Единый пункт отбора на военную службу по контракту
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