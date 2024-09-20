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Молдаване собрались на митинг в центре Москвы

18:18
  • пятница
  • 20 сентября 2024

Участники акции обвиняют Кишинев в умышленной попытке ограничить количество голосующих на предстоящих выборах президента республики

В пятницу в центре Москвы у посольства Молдавии собрались на митинг граждане этой страны.

Участники акции обвиняют Кишинев в умышленной попытке ограничить количество голосующих на предстоящих выборах президента республики, которые проживают в России.

Согласно решению ЦИКа иностранного государства, на территории нашей страны планируется открыть всего пять участков в четырех городах, а количество выделенных бюллетеней не превысит 25 тысяч. При этом, как отмечают протестующие, в России сейчас находятся несколько сотен тысяч молдаван и гагаузов.

Люди передали в посольство требование открыть дополнительные участки.

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