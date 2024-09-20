Якубович запретил родным говорить дома о "Поле чудес"

Программа выходит в эфир более 30 лет

Леонид Якубович стал ведущим капитал-шоу "Поле чудес" в 1991 году. Мало кто помнит, что на этом поприще он сменил Владислава Листьева. И вот уже 34 года Леонид Аркадьевич является лицом этой развлекательной передачи, а его слова "Вращайте барабан!", "Есть такая буква!", "Приз в студию!" стали крылатыми выражениями, уйдя в народ.

Однако Леонид Якубович четко разделяет работу и личную жизнь. Так, он утверждает, что за все эти годы ни разу не посмотрел ни одного выпуска "Поля чудес", а дома близким даже запретил говорить об этой передаче.

"Я сам никогда в жизни не видел этой программы. И из родных никто никогда не включает телевизор, когда передача идет в эфире. Это просто исключено! Более того, у меня дома даже запрещено на эту тему говорить!" - заявил телеведущий "Миру новостей".

Якубович объяснил это тем, что не хочет повторяться, ведь если он увидит, что какое-то его действие, шутка или экспромт вызвали восторг у зрителей, то начнет это повторять в каждом выпуске, и тогда уже такого эффекта не будет.

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