В Ливане выросло число погибших после удара Израиля

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Число погибших при израильском ударе по южному пригороду Бейрута выросло до восьми, ранены 59 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Ливана. Другие источники уточняют, что погибли пятеро детей.

"Вражеский авиаудар был нанесен в час пик по квартире в одном из жилых домов в районе Аль-Джамус в южном пригороде (Бейрута), что привело к человеческим жертвам, на данный момент среди погибших числятся пять детей", - передает РИА Новости сообщение ливанского новостного агентства NNA.

Напомним, на днях в Ливане стали массово взрываться пейджеры и прочие средства связи, причем в основном прямо в руках людей. Местные СМИ сообщали о тысячах погибших. Вскоре Израиль нанес удар по Бейруту и другим районам страны. Кроме того министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт.

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