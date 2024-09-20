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В Ливане выросло число погибших после удара Израиля

17:44
  • пятница
  • 20 сентября 2024

Появились свежие данные

Число погибших при израильском ударе по южному пригороду Бейрута выросло до восьми, ранены 59 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Ливана. Другие источники уточняют, что погибли пятеро детей.

"Вражеский авиаудар был нанесен в час пик по квартире в одном из жилых домов в районе Аль-Джамус в южном пригороде (Бейрута), что привело к человеческим жертвам, на данный момент среди погибших числятся пять детей", - передает РИА Новости сообщение ливанского новостного агентства NNA.

Напомним, на днях в Ливане стали массово взрываться пейджеры и прочие средства связи, причем в основном прямо в руках людей. Местные СМИ сообщали о тысячах погибших. Вскоре Израиль нанес удар по Бейруту и другим районам страны. Кроме того министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт.

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