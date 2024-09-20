В дом Владислава Бакальчука пришли с обыском

Мужу владелицы Wildberries ранее предъявили обвинения

Обыски проводятся по месту жительства задержанного Владислава Бакальчука, сообщили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение по статьям об убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в офисе Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" произошла перестрелка. Два человека погибли, семеро пострадали. Были задержаны десять человек.

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