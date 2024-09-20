Приемная дочь высказалась о смерти сына Понаровской: "Сердце разрывается!"

Девушка недолго прожила с певицей

Сегодня, 20 сентября, стало известно о смерти единственного сына певицы Ирины Понаровской Энтони. Мужчине было 39 лет, он скончался дома. Что стало причиной смерти, пока точно неизвестно. По некоторым данным, всему виной сердечная недостаточность.

"У меня просто нет слов: я сегодня, когда узнала, ревела все утро. Очень жалко. Хороший мальчик был, очень хороший. Очень добрый. У них была бесконечно сильная связь с Ириной. Я даже представить не могу, что сейчас с ней происходит. Сердце разрывается! Это был долгожданный ребенок: он для нее был всем", - рассказала "МК" приемная дочь певицы Анастасия Кормышева.

Напомним, девочка Настя прожила в семье Ирины Понаровской четыре года. Потом, когда певица была на гастролях, ее тогдашний супруг Вейланд Родд отвел девочку в милицию, а Ирине сообщил, что за ней якобы приехала родная мать.

Понаровская увидела Настю только тогда, когда ей исполнилось 16 лет. Певица пригласила Анастасию жить к себе. Но совместная жизнь вскоре закончилась.

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