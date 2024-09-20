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Лавров: Никто не хочет ядерной войны

19:35
  • пятница
  • 20 сентября 2024

Дипломат дал откровенное интервью

Россия не хочет ядерной войны и считает неуместными разговоры о том, когда надо нажать на "красную кнопку", заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Говорим о красных линиях, рассчитывая на то, что наши оценки, заявления услышат умные, принимающие решения люди... Никто не хочет ядерной войны", - сказал российский дипломат в интервью телеканалу Sky News Arabia.

При этом он подчеркнул, что у России есть вооружения, "которые будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима".

"Эти вооружения имеются. Они в состоянии полной боевой готовности", - заявил Сергей Лавров.

Ранее ряд СМИ обнародовали информация, что якобы США и Великобритания собираются дать согласие на использование западного оружия для ударов вглубь России в частном порядке в ближайшие недели.

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