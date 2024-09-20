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Михалкова рассказала о Пореченкове: "Нас связывает многолетняя дружба"

20:06
  • пятница
  • 20 сентября 2024

Актеры играют в одном телепроекте

Анна Михалкова считается одной из самых востребованных и талантливых актрис в отечественном кинематографе. Недавно на экраны вышел второй сезон комедийного сериала "Исправление и наказание". На сей раз к уже привычным зрителям героям добавился персонаж Михаила Пореченкова. В новом интервью Михалкова рассказала, что хорошо знакома с Пореченковым, они не раз работали вместе.

"Более того, мы с Мишей дружны — помимо работы нас связывает многолетняя дружба. Как партнеры мы друг друга хорошо знаем, Миша — человек яркий и талантливый. У него есть чутье и понимание профессии, поэтому любая группа работает с ним с удовольствием. Плюс ко всему на площадке он человек легкий, шутник. С ним надо уметь вовремя собраться, потому что сначала он всех веселит и потом сам играет очень хорошо. Он может быстро поменять настроение и сконцентрироваться, а остальным нужно время, чтобы снова сосредоточиться", - рассказала Михалкова.

При этом актриса призналась, что второй сезон комедийного сериала дался ей непросто: во-первых, требовалось не снижать планки, а во-вторых, жанр ситкома оказался довольно сложен для нее. Однако, подчеркнула Анна, для нее это был вызов и ей было очень интересно работать в таких условиях, сообщает "Теленеделя".

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