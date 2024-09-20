Филипп Киркоров показал обручальное кольцо

СМИ стоят на ушах

В Сети распространилось видео, на котором запечатлен Филипп Киркоров, общающийся с журналистами. Поп-король отечественной эстрады предстал перед публикой во всем блеске дорогих ювелирных украшений. Одной журналистке он продемонстрировал правую руку и начал перечислять кольца, которые украшали его пальцы. Указав на безымянный, он продемонстрировал эффектное ювелирное украшение и назвал его "обручалкой".

Теперь это видео, сделанное изданием Woman.ru, бурно обсуждают СМИ и телеграм-каналы. В частности, комментаторы сделали вывод, что Филипп Киркоров женился, и теперь теряются в догадках, когда он это сделал и кто стал его избранницей.

Напомним, что Филипп Киркоров официально был женат лишь раз. В далеком 1994 году певец оформил отношения с Аллой Пугачевой. Примадонну он добивался долго и упорно.

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