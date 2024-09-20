Стаса Михайлова сняли с молодой красоткой: копия жены

Поклонники в восторге от увиденного

Беспокоиться за крепость брака Стаса и Инны Михайловых не нужно. Дело в том, что любимец дам снял клип на новую песню "Двое одиночек", спев дуэтом с Люсей Чеботиной. В ролике Стас предстает в черном пиджаке и брюках и жилете на голое тело. А Люся появилась перед камерой в эффектном черном платье в пол, изюминкой которого стала его абсолютная прозрачность. Завершили образ внушительные украшения и стильная укладка светлых волос.

Новый ролик любимого супруга, кстати, опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Инна Михайлова. Многочисленные подписчики пришли в восторг от увиденного, они рассыпались в комплиментах как песне, так и дуэту. Нашлись и такие комментаторы, кто отметил удивительную схожесть Люси Чеботиной и Инны Михайловой.

"Это, что, жена Стаса запела?", "Ой, я вначале подумала, что со Стасом поет жена, а не Чеботина", "Инна Михайлова и Люся Чеботина как сестры близнецы...", "Я один перепутал Чеботину с женой Михайлова?" - обсуждают новое видео популярного исполнителя интернет-пользователи.

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