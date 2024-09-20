ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стаса Михайлова сняли с молодой красоткой: копия жены

20:54
  • пятница
  • 20 сентября 2024

Поклонники в восторге от увиденного

Беспокоиться за крепость брака Стаса и Инны Михайловых не нужно. Дело в том, что любимец дам снял клип на новую песню "Двое одиночек", спев дуэтом с Люсей Чеботиной. В ролике Стас предстает в черном пиджаке и брюках и жилете на голое тело. А Люся появилась перед камерой в эффектном черном платье в пол, изюминкой которого стала его абсолютная прозрачность. Завершили образ внушительные украшения и стильная укладка светлых волос.

Новый ролик любимого супруга, кстати, опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Инна Михайлова. Многочисленные подписчики пришли в восторг от увиденного, они рассыпались в комплиментах как песне, так и дуэту. Нашлись и такие комментаторы, кто отметил удивительную схожесть Люси Чеботиной и Инны Михайловой.

"Это, что, жена Стаса запела?", "Ой, я вначале подумала, что со Стасом поет жена, а не Чеботина", "Инна Михайлова и Люся Чеботина как сестры близнецы...", "Я один перепутал Чеботину с женой Михайлова?" - обсуждают новое видео популярного исполнителя интернет-пользователи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Стас Михайлов с Люсей Чеботиной (слева) и с супругой Инной (справа)
Стас Михайлов с Люсей Чеботиной (слева) и с супругой Инной (справа)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.