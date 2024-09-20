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Названа ошибка, допущенная во время покушения на Трампа

21:20
  • пятница
  • 20 сентября 2024

Секретная служба расставила точки над i

Республиканец Дональд Трамп борется за президентское кресло с демократкой Камалой Харрис. В начале ноября в США состоятся выборы. В рамках президентской гонки Дональд Трамп блистательно провел теледебаты с нынешним американским лидером Джо Байденом (собственно, после провала ему и было предложено оставить борьбу и уступить место другому кандидату на важный пост). А вот его выступление в Пенсильвании в середине июля едва не закончилось трагически.

Когда Трамп выступал на трибуне, в него несколько раз выстрелили. Пуля задело ухо республиканца. Его немедленно закрыли своими телами охранники и попытались увести в безопасное место, однако темпераментный Дональд, обливаясь кровью, пытался закончить свое выступление и даже взмахнул рукой в знак того, что он непобедим. Кстати, эти фото облетели все мировые СМИ.

Лишь сейчас Секретная служба признала, что допустила ошибки во время того происшествия. По словам и.о. директора Рональда Роу, Секретная служба не дала четких указаний или указаний местным партнерам в правоохранительных органах. В итоге были недостатки в коммуникации между сотрудниками правоохранительных органов на месте, приводит слова чиновника РИА Новости.

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Момент покушения на Дональда Трампа
Момент покушения на Дональда Трампа
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