Армия России идёт вперёд

Активное наступление на позиции ВСУ ведут российские военные в зоне СВО. Штурмовики при поддержке артиллерии и авиации уверенно продвигаются вглубь обороны противника, не давая неонацистам никаких шансов перейти в контратаку.

На одном из направлений донецкой линии фронта врага поджидали снайперы "Южной" группировки войск. Сначала разведка выявила скрытые огневые точки ВСУ, а затем наши бойцы выдвинулись в заданный квадрат и заняли заранее подготовленную позицию.

В ожидании снайперам приходится проводить иногда несколько суток, поэтому выдержка у них максимальная, как и концентрация внимания, сообщает "ТВ Центр".

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