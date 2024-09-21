Сержант Деев совершил подвиг в зоне спецоперации

Подробности сообщили в Минобороны

Представлены новые герои спецоперации. Штурмовая группа под командованием младшего сержанта Романа Гартока, освобождая населённый пункт от украинских боевиков, уничтожила личный состав ВСУ, завладела опорным пунктом и удерживала его до подхода основных сил.

Благодаря грамотным действиям Романа, наши военнослужащие отразили четыре вражеские контратаки, уничтожили до двадцати боевиков и БМП и создали условия для освобождения населённого пункта.

Гвардии сержант Артём Деев, действуя в составе расчёта самоходной гаубицы "Мста–С", с помощью средств воздушной разведки обнаружил в лесополосе буксируемую гаубицу американского производства. Действуя на опережение, Артём поразил натовское орудие.

Это лишило противника артиллерийской поддержки и позволило нашим бойцам удержать занятые позиции, нанеся серьёзный урон неонацистам, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram