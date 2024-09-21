Ночью в небе над Россией сбито более 100 беспилотников

В Краснодарском крае начался пожар

За ночь над российскими регионами уничтожен и перехвачен 101 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

53 дрона сбиты над территорией Брянской области, 18 – в Краснодарском крае, пять – над территорией Калужской области, по три беспилотника уничтожены в небе над Тверской и Белгородской областями, по одному - над территориями Смоленской, Курской областей и Крыма, 16 беспилотников сбиты силами ПВО над акваторией Азовского моря.

В Тихорецком районе Краснодарского края из-за падения обломков одного из дронов возник пожар с детонацией взрывоопасных предметов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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