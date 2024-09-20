Лавров объяснил слова Путина про Харрис

Дипломат прокомментировал ситуацию

На днях Владимир Путин заявил, что на предстоящих в Америке президентских выборах Россия будет поддерживать кандидата от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний президент Джо Байден. Российский лидер отметил, что у Харрис заразительный смех.

Слова российского президента взбудоражили мировые СМИ, в итоге глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia объяснил, что это была шутка.

"Президент России Владимир Владимирович Путин пошутил. У него хорошее чувство юмора. Он не раз прибегает к шуткам во время своих выступлений и интервью", - отметил Лавров.

По его словам, на самом деле он не видит какой-либо разницы ни в отношении нынешней избирательной кампании, ни в отношении будущих избирательных кампаний в США на длительный период, потому что там многое решает не президент, а "глубинное государство". Лавров заявил, что нынешний президент Джо Байден уже давно не может руководить страной.

"В итоге мы сделали для себя вывод, что нужно рассчитывать на себя. Полагаться на то, что придет "добрый дяденька" в Белый дом или в другую западную столицу и у нас все наладится, мы никогда уже в нашей истории не будем", - заключил российский дипломат.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет ядерной войны и считает неуместными разговоры о том, когда надо нажать на "красную кнопку". При этом он подчеркнул, что у России есть вооружения, "которые будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима". Кроме того Лавров обвинил НАТО в передаче Украине данных космической разведки. По его словам, помимо информации о поставках дальнобойного вооружения, страны альянса делятся с Киевом данными своей военно-космической разведки для определения и поражения целей в глубине России.

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