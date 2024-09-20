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Америка пообещала большой пакет помощи Украине

22:07
  • пятница
  • 20 сентября 2024

Уже известно, что в него войдет

США на следующей неделе объявят о выделении Украине значительного пакета вооружений, однако на практике Вашингтон, вероятно, отложит поставки из-за нехватки оружия на складах американского Минобороны.

По данным CNN, в пакет вооружений войдут артиллерийские снаряды, средства ПВО и другие боеприпасы, "имеющие решающее значение для ведения боевых действий".

"Ожидается, что пакет вооружений будет значительно больше, чем предыдущие, на которые в последние месяцы выделяли примерно по 200 миллионов долларов", - отмечает телеканал.

Ранее агентство Associated Press передавало, что Америка в конце сентября потеряет возможность оперативно предоставить Украине военную помощь в размере 5,8 миллиарда долларов, если конгресс не продлит полномочия Пентагона на использование ресурсов в рамках программы PDA. Республиканцам и демократам в конгрессе нужно до 30 сентября договориться о новом проекте бюджета, в противном случае федеральное правительство может приостановить работу в начале октября.

А Reuters утверждало, что совсем скоро Америка может передать Киеву крылатые ракеты JASSM. В модифицированной версии этот боеприпас класса "воздух-земля" способен бить по целям на удалении в 850 километров. Кроме того, после небольшого перерыва возобновляет поставки оружия на Украину и Берлин. Германия планирует передать Киеву еще шесть зенитно-ракетных комплексов IRIS-T.

Также премьер-министр Нидерландов встретился с Владимиром Зеленским и пообещал помощь на 200 миллионов евро. При этом он подчеркнул, что средства пойдут на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры, а также оказание гуманитарной помощи.

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