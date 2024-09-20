Бакальчук благодарность всем, кто его поддерживал

Владислава Бакальчука, задержанного по делу о стрельбе в офисе Wildberries, отпустили на свободу Об этом в пятницу, 20 сентября, он сообщил в своём Telegram-канале.

Бакальчук выразил глубокое сожаление, что "попытка мирного разрешения ситуации" и встречи с бывшей женой Татьяной Бакальчук "превратилась в трагедию из-за провокации".

Он заверил, что приехал в офис с "благими намерениями" для урегулирования вопросов и действовал исключительно в рамках законодательства.

В конце Бакальчук отметил, что продолжит "бороться за справедливость" и выразил благодарность всем, кто его поддерживал.

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