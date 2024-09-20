ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Владислава Бакальчука, задержанного по делу о стрельбе в офисе Wildberries, отпустили на свободу

23:08
  • пятница
  • 20 сентября 2024

Бакальчук благодарность всем, кто его поддерживал

Владислава Бакальчука, задержанного по делу о стрельбе в офисе Wildberries, отпустили на свободу Об этом в пятницу, 20 сентября, он сообщил в своём Telegram-канале. 

Бакальчук выразил глубокое сожаление, что "попытка мирного разрешения ситуации" и встречи с бывшей женой Татьяной Бакальчук "превратилась в трагедию из-за провокации". 

Он заверил, что приехал в офис с "благими намерениями" для урегулирования вопросов и действовал исключительно в рамках законодательства.

В конце Бакальчук отметил, что продолжит "бороться за справедливость" и выразил благодарность всем, кто его поддерживал.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.