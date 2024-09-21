В посёлке на Кубани провели эвакуацию после падения беспилотника

Начался пожар с детонацией
Из-за падения обломков сбитого беспилотника в Тихорецком районе Краснодарского каря начался пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
В целях безопасности была проведена эвакуация жителей посёлка, находящегося рядом с местом возгорания. В Тихорецке развернули пункт временного размещения.
Всего минувшей ночью силы ПВО сбили 101 беспилотник в небе над российскими регионами. Никто не пострадал.
После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.
Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram