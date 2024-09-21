Рассекречены документы о зверствах фашистов в Эстонии

Свидетельства преступлений захватчиков доступны в Сети

80 лет назад Красная Армия освободила Таллинн от немецко-фашистских захватчиков. К этой дате Минобороны рассекретило новые архивные данные. Среди уникальных документов - свидетельства зверств оккупантов, директивы ставки Верховного главнокомандования, сводки разведки.

Столицу советской Эстонии освобождали войска сразу четырёх фронтов. О подробностях операции рассказывают рассекреченные документы Центрального архива Минобороны. Теперь каждый может найти их на сайте ведомства. Силы, накопленные Красной Армией, немногим превосходили немецкие. Но на пути у нас был Восточный вал, на который фашисты возлагали большие надежды.

Таллиннская операция - лишь часть большой прибалтийской стратегической наступательной кампании. К 1944 году бойцы РККА уже набрались боевого опыта, а наши полководцы научились переигрывать врага. Командующий ленинградским фронтом Леонид Говоров, ставший за три месяца до взятия Таллинна маршалом, скрытно собрал под носом у немцев крупную ударную группировку, которая в итоге зашла в тыл противника.

Ликвидируя после себя всё, нацисты, в том числе заметали следы преступлений. За три года они уничтожили в Эстонии более 60 тысяч мирных жителей и столько же советских пленных. Через концлагерь Клоога прошли тысячи. Многих угнали в рабство. А когда поняли, что Красная Армия вот-вот придёт, постарались сделать так, чтобы от людей вообще ничего не осталось.

При взятии концлагеря живыми нашли всего 80 его узников. Красная Армия после освобождения Таллинна, потеряв шесть тысяч солдат и офицеров против 30 тысяч у фашистов, вышла к Балтийскому морю, тем самым открыв путь на Ригу и всю советскую Прибалтику.

Александр Огородников, «ТВ Центр»

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