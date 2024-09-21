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Нанесены мощные удары по инфраструктуре ВСУ

11:56
  • суббота
  • 21 сентября 2024

Армия России наступает в зоне СВО

Вооружённые силы России нанесли серию мощных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Этой ночью взрывы звучали в Харькове, там был поражён пункт сбора наёмников. В Днепропетровске целью стал университет МВД, где также размещались боевики. Кроме того, сообщается о прилётах в Миргороде и Кривом Роге.
Новости СВО: ВС России продолжают уверенное наступление

Тем временем, в зоне СВО российские подразделения ведут активное наступление на позиции противника, сразу на нескольких ключевых направлениях. Не остается шансов у националистов закрепиться и в курском приграничье.

На купянском направлении не смолкает канонада. Это батареи гаубиц пробивают дорогу нашим штурмовикам к областному центру. Участь Купянска предрешена. Сил организовать полноценную оборону города у ВСУ не хватает. Российские подразделения постепенно берут его в кольцо. Это значит, что серьёзный штурм может не потребоваться. Измотанный гарнизон противника выдохнется сам.

В Донбассе российские войска стягивают тяжёлую артиллерию к посёлку Горняк. Идет артподготовка к штурму самых сложных участков где окопались боевики. Первые участки - застройка в северных районах - уже заняты российскими бойцами.

На покровском направлении 41-ая гвардейская армия с боем взяла и освободила посёлок Крутой Яр. А сегодня украинская армия постепенно теряет ещё один мощный укрепрайон в Торецке. Российские войска выбили националистов из центральной части города. Самая тяжёлая часть работы выполнена. Противник начал отступать.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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