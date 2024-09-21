Россия предупредила о последствиях израильской атаки на Ливан

Существует угроза для всего мира

Израиль сегодня вновь атаковал сектор Газа. Снаряды попали в медицинский комплекс и жилой дом в Хан-Юнисе. В списке жертв - несколько человек. Ранее ЦАХАЛ нанёс авиаудар по южной части Бейрута, погибли 15 бойцов и командиров движения "Хезболла", сообщает "ТВ Центр".

Ситуация в Ливане стала главной темой заседания Совбеза ООН. Представитель страны показал коллегам фотографию с последствиями терактов, которые произошли на этой неделе. Многие члены "Хезболлы" получили увечья в результате детонации устройств связи. Всего пострадали тысячи человек, около сорока погибли.

Постпред России Василий Небензя назвал атаки крайне опасным прецедентом. По его словам, массовый подрыв пейджеров и раций выводит эскалацию в новое, высокотехнологичное измерение. Организаторы хотели спровоцировать большую войну на Ближнем Востоке. Но последствия более глобальны и представляют угрозу для всего мира.

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