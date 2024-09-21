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США готовят передачу Украине ракет для истребителей F-16

13:57
  • суббота
  • 21 сентября 2024

Запад готов к эскалации

США могут передать Украине ракеты средней дальности для истребителей F-16. На следующей неделе Киеву выделят новый пакет помощи на сумму более 350 миллионов долларов.
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В то время, когда Запад, похоже, готовится ступить на поле боя, призывая к ударам по России, в Китае предлагают НАТО как можно скорее "уйти в отставку" вместе с покидающим свой пост генеральным секретарём. Государственное издание Global Times пишет, что НАТО должна была прекратить свое существование вместе с окончанием Холодной войны. По словам авторов издания, выживание и развитие альянса всегда зависели от создания беспокойства по поводу безопасности и неоднократного участия в конфликтах.

Не хочет эскалации конфликта со странами Запада и Россия. Об этом в очередной раз заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia. Он напомнил слова Владимира Путина о поставках Киеву американских, французских и британских дальнобойных ракет и разрешении наносить удары по любой цели на территории России.

"Это будет прямая война НАТО против России. По крайней мере в Вашингтоне есть некоторые разумные люди, которые это понимают. Сейчас НАТО ведёт войну против России. Но это гибридная война руками украинцев. Если речь пойдёт о дальнобойных ракетных вооружениях, то всем понятно, что сами украинцы использовать их не смогут. Наведение на цель, данные со спутников, полётные задания – всё это могут делать только специалисты той страны, которая это вооружение производит", - сказал министр.

Затишье после заявления российского лидера ощутили во всём мире. Бразильский журналист Пепе Эскобар говорит, что страх Запада был очевиден. Поэтому в Пентагоне решение с дальнобойным оружием отвергли сразу же. Но, тем не менее, Запад продолжает истерично пичкать Украину оружием.

Екатерина Гоголева, «ТВ Центр»

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