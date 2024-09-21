ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о новых сервисах МЭШ

11:08
  • суббота
  • 21 сентября 2024

Открыт доступ ко всем олимпиадам системы образования Москвы

"Московская электронная школа" к началу учебного года обновила популярные сервисы и запустила новые. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин на странице в социальной сети.

Пользователи получили доступ ко всем олимпиадам системы столичного образования. В разделе можно выбрать состязание, выполнить задания, а в портфолио учащегося узнать результаты. Также сервис на основе искусственного интеллекта "Цифровой учитель" может выстроить персональную программу по математике для учеников средних классов.

Кроме того, МЭШ внедрили в колледжах. К электронным сервисам подключат 100 тысяч студентов и шесть тысяч педагогов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Московская электронная школа (МЭШ)
Московская электронная школа (МЭШ)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.