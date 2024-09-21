Собянин рассказал о новых сервисах МЭШ

Открыт доступ ко всем олимпиадам системы образования Москвы

"Московская электронная школа" к началу учебного года обновила популярные сервисы и запустила новые. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин на странице в социальной сети.

Пользователи получили доступ ко всем олимпиадам системы столичного образования. В разделе можно выбрать состязание, выполнить задания, а в портфолио учащегося узнать результаты. Также сервис на основе искусственного интеллекта "Цифровой учитель" может выстроить персональную программу по математике для учеников средних классов.

Кроме того, МЭШ внедрили в колледжах. К электронным сервисам подключат 100 тысяч студентов и шесть тысяч педагогов.

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