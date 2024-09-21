В Петергофе открылся осенний фестиваль фонтанов

Он посвящён 225-летию Александра Пушкина

Впечатляющее шоу, которое не оставит равнодушным. Осенний фестиваль фонтанов "Сказки Пушкина" проходит в Петергофе. Масштабные световые представления, театральные перформансы, яркие инсталляции погружают в атмосферу фантазийных миров. Насладиться незабываемым шоу приезжают тысячи гостей.

Пётр Первый, прогуливающийся в компании Александра Сергеевича Пушкина – это, конечно, исторический оксюморон, они ведь жили в разные эпохи. Но оба имеют нечто общее с Петергофом - это любимая летняя резиденция первого русского императора, созданная им для кутежей и шумных праздников, а поэт в своем 19-ом веке, бывал здесь на дворцовых балах.

Современные гуляния в парке фонтанов – продолжение петровской традиции, только теперь уже не для придворной знати, а для всех желающих. Большой сентябрьский праздник устраивают в финале летнего туристического сезона. В этом году осенний фестиваль фонтанов посвятили двум событиям: году семьи и 225-летию Александра Пушкина. А что лучше всего объединяет эти две темы? Конечно же, сказки.

Фестиваль так и назвали: "Сказки Пушкина". Инсталляции на сюжеты, знакомые всем с детства, разместили по всему нижнему парку Петергофа, превратив его в волшебное Лукоморье. Три девицы под окном большой оранжереи - фантазия о царе Салтане.

Хрустальный куб внутри колоннады знаменитого Львиного каскада напоминает историю о мёртвой царевне, а у Китового фонтана свой ветхий невод закидывает в воду сказочный рыбак.

Великий поэт оставил своим потомкам удивительный и очень добрый мир. Там, где живут золотая рыбка и учёный кот, Черномор и Царевна-лебедь. Всё это так красочно воспроизвели в Петергофе, что посмотреть на это чудо едут за тысячи километров.

Финалом праздника стало, по традиции, масштабное светопиротехническое шоу на Большом каскаде. Чтобы всем хорошо было видно, зрителям разрешили занять парковые газоны. Роскошные цветники к будущему сезону высадят заново. Фасад дворца стал огромным экраном для мультимедийных проекций, а небо над ним украсили ослепительные огни фейерверков.

Яркая картинка - не просто развлекательное шоу, это новая тенденция в музейной деятельности, творческий приём современных искусствоведов. Способ рассказать о богатой истории России тем, кто не любит экскурсий или вовсе считает их пережитком прошлого века. В Петергофе не сомневаются: кто увидит и почувствует его таким, обязательно захочет сюда вернуться.

"Событийный туризм привлекает молодёжь, а главное для нас - привлечь в музей молодёжную аудиторию. Это очень важно", - говорит генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Роман Ковриков.

Петергофские фонтаны после осеннего праздника будут работать ещё три недели. Полюбоваться легендарным золотым Самсоном в этом году можно до 13 октября.

Анна Морозова, «ТВ Центр»

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