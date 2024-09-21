Цель поражена

Армия России нанесла удар по сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада. Об этом сообщили в Минобороны.

Также за минувшие сутки силами ПВО сбиты шесть управляемых ракет большой дальности "Нептун", три управляемые авиационные бомбы Hammer, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и 177 украинских беспилотников.

Кроме того, минувшей ночью нанесён удар высокоточным оружием по инфраструктурным объектам на Украине, обеспечивающим работу предприятий ВПК.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

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