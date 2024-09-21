Собянин рассказал о модернизации МКНЦ имени Логинова

Стартует новый этап

Московский клинический научный центр имени Логинова ждёт новый этап модернизации. Как сообщил сегодня Сергей Собянин на странице в социальной сети, там обновят второй и третий корпуса.

В перечне работ: монтаж инженерных коммуникаций, установка лифтов, создание комфортных палат и зон отдыха, а также условий для маломобильных граждан. В корпусах организуют дневной стационар, два операционных блока и профильные отделения.

Мэр напомнил: в августе прошлого года на базе научного центра начал работу ультрасовременный лечебно-диагностический комплекс. За это время там прошли лечение более 180 тысяч пациентов.

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