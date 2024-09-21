В ноябре в Москве откроют храм в честь Александра Невского

Стройплощадку посетил Владимир Ресин

В рамках программы "200 храмов" советник мэра и патриарха Владимир Ресин сегодня провёл выездное совещание на северо-западе Москвы.

В районе Хорошёво-Мнёвники построили однокупольную церковь в честь святого благоверного князя Александра Невского. Её возвели с традиционным русским гульбищем. Это открытая площадка с ограждением, опоясывающая здание.

К главному входу ведёт широкая лестница, которая оснащена откидной платформой для перемещения маломобильных граждан. Сдать храм в эксплуатацию планируют в ноябре, сообщает "ТВ Центр".

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